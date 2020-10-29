DIOR 2021 早春度假系列邀請到隋棠出席，之前長期待在南台灣的她曬出健康的小麥肌，今以紅色薄紗透視出小可愛背心出席活動，一開場就說「在恆春被小孩呼來喚去，他們從來不覺得的媽媽這麼正，今天要穿回家讓小朋友認不出。」

DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 提及早春時裝系列的創作背景。Maria Grazia Chiuri 將她心之所繫，滿懷深厚情感的義大利南方之地－普利亞，呼應迪奧先生的經典 Miss Dior 花卉刺繡洋裝，藝術家 Pietro Ruffo 想像一片隨風搖曳的麥田瞭望夏日瑰麗。原始自然風情轉繹至輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上。

隋棠出席Dior 2021早春度假時裝預覽酒會。(圖/品牌提供)

DIOR 2021 早春度假時裝系列以創意總監 Maria Grazia Chiuri 的家鄉－義大利普利亞為靈感啟發，於今日正式上市。迎接早春度假系列到來，品牌於台灣時間10月29日（今日）晚間9點在 DIOR 官方 YouTube 頻道首播為此系列特製的形象短片。從迷人的詩歌到散發宣洩能量的舞蹈，引人入勝的儀式音樂昇華服裝倩影，Maria Grazia Chiuri 熱烈慶祝普利亞大區多元文化，向其無價的自然美景致敬。

DIOR 2021 早春度假時裝系列。(圖/品牌提供)

而在當地的燈光建築，從昇華公共廣場與紀念碑周圍，華麗的光影彩繪賦予圍巾生動色彩，化身於服裝上的詮釋是鏤空處理與刺繡藝飾；秀場上璀璨的圖騰都融入在服裝原素中。