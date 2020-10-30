10月2號發行全新單曲《Lovesick Girls》的南韓人氣女團BLACKPINK，MV上線短短一週便吸引超過1億點閱，創下驚人好成績，成為全球最有影響力女團。而泰籍成員LISA近日在個人社群平台上PO出舞台造型側拍，火辣的「挖空襯衫」令粉絲看得血脈噴張。

被粉絲封為「人間芭比」的LISA，擁有精緻的五官與纖細好身材，加上一身精湛的舞技電得全球粉絲神魂顛倒。日前，LISA在IG上曬出新單曲《Lovesick Girls》的舞台造型，只見她再度改造襯衫，將原本長至腰間的長度剪短到胸口，搭配性感的百褶短裙，使她一抬手便秀出同色系小可愛與事業線，結實的腹肌線條也再度引起粉絲的目光。

照片一貼出立即吸引超過653.1萬人按讚，紛紛留言「女神不要這麼辣」、「媽呀！我真的愛死妳了」、「趕快解禁吧超想看到妳」、「又帥又性感的麗莎」、「到底誰說她醜的給我出來」再度讓粉絲們暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 10:20 張貼

BLACKPINK自2016年出道以來，便以百變風格及多元化的電子舞曲受到粉絲們喜愛，加上成員們鮮明的個人特色，讓她們各自都有一票擁護者愛戴，成為不可撼動的KPOP女團。