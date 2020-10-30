南韓41歲知名女星李孝利，近日靠著綜藝節目《玩什麼好呢》再度打響名號，不僅與劉在錫、Rain一起組成的混聲團體「SSAK3」大受好評，就連剛上線的限定女團「退貨遠征隊」，都受到大批網友的支持與喜愛。近日她再度受邀登上時尚雜誌《DAZED》的她，以性感的「中空裝」辣秀身材曲線，成功吸引目光。

釋出的照片中，李孝利剪了一頭超逆齡的空氣瀏海加上微捲的波浪長髮，與珍珠細肩帶背心散發致命女人味，沒想到下一張照片風格一轉，以帥氣的西裝造型搭配短版上衣及牛仔褲，辣秀事業線與結實腹肌，火辣的身材曲線讓人無法相信她已41歲。

在 Instagram 查看這則貼文 Soo Kim, 쁘띠수🖤（@petitesoooo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 12:19 張貼

另外，擔任「退貨遠征隊」的舞蹈老師AIKI，日前也在個人社群平台上公開她與李孝利私下的「0修圖」合照，照片中李孝利頂著一頭金髮，雖穿著T桖短褲，但修長的美腿依然十分吸睛。

網友看到後紛紛留言「姊姊真的太辣了」、「姊姊都不老的耶」、「根本帥炸了」、「所有造型都難不倒她」。