Milani 15色幻彩眩光璀璨眼影盤12g NT.840情境圖。（Milani提供）

ETUDE與Grace Gift妝點Daily韓系小姐姐穿搭日常形象照。（ETUDE提供）

ETUDE韓妝聯名禮物盒(皮革眼彩獨家組) $1

299 (限量販售) 形象圖。（ETUDE提供）

美國開架彩妝品牌Milani，以專櫃質感、極高CP值稱霸全台，百元為手殘小資女打造，風靡美妝圈的TOP妝容指南，輕鬆畫出高級訂製質感妝。

「極簡裸妝、回歸自然」的底妝已成經典不敗大勢，自然妝感搭配搶眼唇色，襯托出像伸展台上的訂製質感妝，非常適合小資女的日常妝容，更符合正值秋天季節的溫暖色調，輕透底妝加上大地色眼妝，唇部運用紅色為主色調的妝容，凸顯出經典紅唇的魅力。

流行女鞋Grace Gift與韓系彩妝ETUDE合作推出全新企劃，彼此針對自己熟悉領域的強項，將彩妝以及鞋款融入這次「Leather shop」主題，雙方共同推出六款鞋款以及十色眼影盤、兩色唇釉的限定彩妝，為了符合皮革工作室之主題以及現正主流的韓系小姐姐穿搭，更將彩妝色號以及鞋款款式都設定成韓系簡約大方、著重細節的調性，Grace Gift把這系列鞋履設定主打暖棕皮革色系來呼應彩妝色盤的顏色，更能襯托韓系極簡但不失氣質的風格，再次呼應ETUDE「皮革工作室眼影盤」中皮革吊牌、駝色長靴、低跟日常等眼影色之命名，ETUDE 蝦皮官方旗艦館、Grace Gift 官網開賣。

專科推出突破劑型的「專科超微米雙層洗卸凝露」，將卸妝油與洗顏凝露完美融合的雙層技術， 淨透2層配方輕鬆卸除彩妝及毛孔髒污，洗卸一次搞定，扭轉對卸妝油黏膩有殘留感的印象，帶來潔淨清爽的新體驗，留下乾淨不緊繃的素顏肌。