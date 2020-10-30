在迎接充滿幸福節慶氣氛的銀冬時刻，日本天然有機領導品牌Celvoke以「Blooming heart 綻放之心」為主題，帶領你從生活的枷鎖中解放，破繭重生全新的自我，綻放內心沉寂已久的少女初心，帶領女孩們躍入聖誕節的夢幻絢麗世界，一同回歸到最初的甜美溫柔的少女時刻。

此次聖誕節Celvoke推出史上最豐富的系列組合，帶給你更時髦，更完美的發色。首次推出一系列從底妝、眼妝到唇妝，展現幸福光的粉漾系聖誕組。包含三合一萬用「玩色絲緞光耶誕組」及「玩色彩妝霜耶誕組」、上質奶油製造肌的「裸光無瑕底妝組」、口袋唇膏「微醺絲霧迷你唇彩組」、台灣限定販售的「玩色訂製絲霧唇膏EX04」。

玩色彩妝霜耶誕組。（圖／邱映慈攝影）

Celvoke推出兩種質地的耶誕組合，分別是絲緞霧面質感打造的「玩色絲緞光耶誕組」及超人氣霜狀質地的「玩色彩妝霜耶誕組」。（圖／邱映慈攝影）

此次Celvoke推出兩種質地的耶誕組合，分別是絲緞霧面質感打造的「玩色絲緞光耶誕組」及超人氣霜狀質地的「玩色彩妝霜耶誕組」，以4種玫瑰色系打造出溫柔迷人眼妝、甜美系頰彩、嬌嫩的唇色，可說是零廢色萬用的彩妝盤，一盤打造全臉重點妝容，呈現夢幻又絢麗的幸福仙氣妝感，讓你外出靠這盤就能搞定全臉色彩，出遊美麗又優雅。

玩色絲緞光耶誕組、玩色彩妝霜耶誕組都是眼唇頰三用的多用途彩妝盤。（圖／邱映慈攝影）

Celvoke除了人手一隻的傳奇「09 Terracotta赤陶色」玩色訂製唇膏外，還有三款默默人氣黑馬色也是靠櫃試過必收的口碑熱賣色，Celvoke首次推出迷你版本絲霧唇膏「微醺絲霧迷你唇彩組」，色號就是以此三款口碑黑馬色 #04、#10、#23的霧面版，並設計攜帶方便的精美優雅尺寸，隨時展現時髦的秋冬唇妝。

微醺絲霧迷你唇彩組。（圖／邱映慈攝影）

今年秋季推出後大受好評的「玩色訂製絲霧唇膏」，以微霧光感質地再次席捲Celvoke粉絲購買熱潮。日本此次特別推出為台灣量身打造，美到極致的台灣獨賣限定色「玩色訂製絲霧唇膏EX04」，實用性極高的乾燥玫瑰色，薄擦帶有溫柔小女人，實擦更有成熟撫媚氣勢感，一抹氣質顯白又百看不膩的神仙美唇色！全台限量200隻，將於11月5日正式於專櫃及官網販售，是唇彩收藏控的你不可錯過的超級限量色！

台灣獨賣限定色「玩色訂製絲霧唇膏EX04」。（圖／邱映慈攝影）

台灣獨賣限定色「玩色訂製絲霧唇膏EX04」。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Celvoke彩妝正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

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