時尚彩妝Dolce&Gabbana Beauty以古典藝術為繆思，打造無與倫比的璀璨視覺，更賦予臉部妝容精緻的風格！2020周年慶期間獨家推出前衛優雅的「Eternal Love 永恆之愛」，與光采迷人的 「Golden Lights 巴洛克光采」，兩大系列限量單品於忠孝 SOGO 獨賣，於深秋席捲一陣精雕細琢的義式時尚彩妝風潮！

「Eternal Love永恆之愛」限量系列形象靈感來自Vanitas虛空派象徵藝術的靜物構圖，傳遞著永恆之愛限量系列的不朽之美。「愛戀點點10色眼彩盤」集合完美大地色系，包含優雅色系：淺色調溫暖米、自然裸和典雅玫瑰，以及性感魅惑色系：誘惑青銅、細緻深棕和璀璨曜黑等飽和色。高顯色絲滑粉質，結合柔霧光、絲緞光與閃耀珠光三種質地，雙眸煥發暖系光影，勾勒出誘人深邃眼神！

在 Instagram 查看這則貼文 리사 ʟɪsᴀ（@lisalog_）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 20 日 上午 7:21 張貼

「Golden Lights巴洛克光采」限量系列包含打亮餅和唇膏，外盒設計飾有Dolce&Gabbana經典大馬士革花紋，「巴洛克立體光雕亮采盤」獨家細緻粉質配方，隨不同角度的光源反射肌膚亮澤，呈現耀眼光芒；「巴洛克 The Only One唇膏 #235 #Blooming Garden盛綻花園」是不分場合的百搭色調珊瑚粉，呈現緞面亮澤質地，襯托優雅氣息，為妳的妝容點上一抹光采。

在 Instagram 查看這則貼文 dgbeauty_4meee（@dgbeauty_4meee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 下午 6:52 張貼

年末是許多人約定交換禮物的時節，選一組對香送給情人，兩人用對香來低調放閃超時髦！Dolce&Gabbana 2020年秋季首次同步推出The One全新對香，「唯我雅致男性淡香精」將當代男性魅力與氣質的完美精髓傳神演繹，完全就是男神身上會有的味道，一噴展現無可抗拒的男性魅力；「欲我女性淡香精」則是將「性感」的氣味展現到極限，婀娜描繪出女性最精緻、感性的姿態。

The One全新對香「唯我雅致男性淡香精」、「欲我女性淡香精」。（圖／邱映慈攝影）

欲我女性淡香精。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Dolce&Gabbana唇膏*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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