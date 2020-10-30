黛珂快滿50歲了，品牌特別邀請好萊塢女星布麗･拉森出任黛珂品牌全球代言人，往後將會與黛珂攜手傳遞品牌理念，令人十分期待未來品牌的發展！

黛珂即將於2020年12月迎接品牌50周年，希望以此為契機，提升黛珂在全球的知名度與影響力，奠定黛珂國際地位。2020年10月，公布首任品牌大使周迅，為黛珂50周年紀念活動拉開序幕；2020年11月起，以「Cheers」為主軸，推出「保濕美容液50周年限定版」等限量新品，並將陸續於全世界14個地區展開全球性的50周年品牌紀念活動，與全球各地同步歡慶黛珂50歲生日！

黛珂品牌誕生於1970年12月，由品牌創辦人小林孝三郎，將長久以來所秉持「創造真正的高級品」的理念，融合實現與肌膚的一體感、舒適感以及生命力等獨特的感性工法，加入先端科學研究及技術而生。走過半個世紀的黛珂，承載著對於消費者的感謝及對於未來的創新展望，接下來黛珂將朝國際邁進，運用先端科學理論與技術，嚴選珍貴美容成分，以最高標準把關商品品質，致力於擴大品牌商品系列及種類，傾注全力只為了滿足不同消費者對於高附加價值產品的期待，進一步將孕育其中的「原生之美、美麗之冠」理念傳遞致世界每一隅。

50周年紀念商品「黛珂AQ完美精質極燦晶粹霜n」NT155,000，全球限量999個，每個產品皆有專屬序號，於全球13個地區日本、中國、香港、台灣、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、法國、英國、西班牙、義大利、美國限量發售，而台灣僅限量25個。（圖／品牌提供）

2020年品牌邁向50周年之際，黛珂邀請到奧斯卡、金球獎雙影后得主的好萊塢女星布麗･拉森，2020年11月1日起正式出任黛珂品牌全球代言人。囊括許多國際知名影視大獎的布麗･拉森，除了演技備受肯定之外，對於社會議題也十分關心，甚至身體力行積極參與社會運動，在日常生活中的舉止行為中，不著痕跡的流露知性、氣質的原生之美，完整體現黛珂的品牌理念「Embrace your true beauty」。無可取代的品牌全球代言人布麗･拉森，往後將會與黛珂攜手陸續推出更多美麗的作品，布麗迷可以期待一下。