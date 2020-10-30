劉詩詩是知名女演員，代表作品有《仙劍奇俠傳三》、《步步驚心》等，與吳奇隆婚後育有一子，產後的劉詩詩依然充滿仙氣，纖細的身材讓女孩們超羨慕！

擔任Qeelin珠寶代言人的劉詩詩近日曝光一組照片，劉詩詩一頭自然蓬鬆的仙氣卷髮，搭配一襲淡粉色連身洋裝，更加襯托他的氣質。使用恰到好處的珠寶做裝飾，整個人更顯精緻和貴氣。

劉詩詩以Qeelin Wulu系列珠寶搭配飄逸長裙，展現清新度假風。（圖／品牌提供）

Qeelin珠寶作品的設計靈感皆源於中華傳統文化，將美好寓意融入現代精妙設計，賦予傳統新生象徵並攜手品牌代言人劉詩詩，共同演繹中西薈萃的獨特美學與精神內涵。

劉詩詩在最新一組形象照中身著一襲飄逸長裙，綴以Qeelin經典Wulu系列珠寶，兼具東方之韻的她完美詮釋了Qeelin Woman獨有的多面風格，此次則演繹出度假中的優雅時尚，呈現Wulu系列珠寶的無限可能性。以典雅本質將現代與傳統寓意完美糅合，賦予精妙工藝和獨特設計，Qeelin的每件作品都展現出平衡與和諧之美。這也是品牌一直以來所追求的品牌匠心。