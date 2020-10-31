THREE華麗搖滾采粧盒（限定） ，3200元。（THREE提供）

THREE魅光指彩，600元（限定）。（THREE提供）

IPSA活現誘色臉彩盒01，1850元。（IPSA提供）

IPSA與beautiful people限量聯名提袋。（IPSA提供）

Celvoke玩色彩妝霜耶誕組，3100元。（Celvoke提供）

Celvoke玩色訂製絲霧脣膏 EX04 (台灣限定) ，1250元。（Celvoke提供）

ADDICTION癮時尚派對組，2400元。（ADDICTION提供）

黛珂璀璨星漾彩妝組2250元，內含璀璨星漾眼影盤。（黛珂提供）

RMK假日紅妝限量款收纳包（Illustration © 2020 Erica Sakurazawa） 。（RMK提供）

RMK假日紅妝限量款3300元，內含誘光水感脣蜜＃13 Cherry Pop (迷你版)。（RMK提供）

頂級日系彩妝祭出耶誕限定系列，不只配色各有特色，設計也考驗創意，SUQQU除了耶誕限定再加碼發表大阪梅田限定彩妝，THREE主攻華麗搖滾，IPSA以帥氣皮革打造黑頰彩，Celvoke則推出台灣限定色，ADDICTIO攜手紐約時尚女裝品牌AREA聯名，黛珂歡慶50周年走向世界，邀來好萊塢女星布麗拉森擔綱全球代言人。

黛珂發表50週年限定版保濕美容液，攜手法國百年水晶打造和服之戀香水系列，推出耶誕彩妝「璀璨星漾彩妝組」，以及每年都讓品牌迷珍藏的馬歇爾汪達蜜粉永恆祈願蜜粉，今年以繁花之境爲設計打造夢幻逸品。

Celvoke以綻放之心為主題，推出微光空靈系妝感系列耶誕新品，除了多功能玩色絲緞光耶誕組及玩色彩妝霜耶誕組、裸光無瑕底妝組、微醺絲霧迷你脣彩組，更首度帶來台灣限定版「玩色訂製絲霧脣膏EX04」，以乾燥玫瑰色搶攻台灣市場。

THREE以歌手大衛．鮑伊為靈感繆思，打造出華麗搖滾的耶誕彩妝，華麗搖滾采妝盒、魅光指彩等都添加搖滾亮片，一改過往THREE的文青內斂，在耶誕變身搖滾巨星，同樣展現酷色調的還有IPSA，攜手日本高級時尚品牌beautiful people ，推出聯名眼盤， 極少出現的黑頰彩，也成為IG洗版的熱門網紅色。

同樣聯名帶動話題的還有ADDICTION，攜手紐約時尚女裝品牌AREA祭出「癮時尚派對限定組」，讓美妝迷透過彩妝親近時尚，RMK則與藝術家櫻澤惠理香打造假日紅妝限量款組合，以紅色系彩妝加上獨具的彩妝插畫更添節慶氛圍。