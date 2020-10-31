33歲大陸女星袁姍姍以《笑傲江湖》、《宮鎖連城》等古裝劇走紅，外貌姣好她更連穿搭功力都備受粉絲們肯定，被譽為娛樂圈中的「時尚博主」，而個性親民的袁姍姍時常透過在微博上更新動態和粉絲們互動，近日，她曬出一組草原寫真，並在貼文中寫下：「有風徐徐，陽光恰好，就是秋褲，媽媽催穿了。」以俏皮發言成功引來粉絲們熱議。

縱使天氣入秋逐漸轉涼，袁姍姍依舊不怕冷秀出大長腿，只見她綁起氣質低馬尾，身穿淺藍色牛仔外套搭配淺色內搭裙，風格甜美又有女人味，尤其她化身小女孩一把坐在草皮上，讓激白的發光美腿一覽無遺，清純模樣超回春。

33歲大陸女星袁姍姍以《笑傲江湖》、《宮鎖連城》等古裝劇走紅，外貌姣好她更連穿搭功力都備受粉絲們肯定。（圖／摘自微博@袁姗姗）

袁姍姍身上的這件牛仔外套最特別的地方，在於袖口部分採用拼接設計，撞色設計十分清新又亮眼，瞬間提升了時髦度，加上藍黃淺色系搭配，更襯托出她白皙的皮膚，頗有韓系小姊姊風。

33歲大陸女星袁姍姍以《笑傲江湖》、《宮鎖連城》等古裝劇走紅，外貌姣好她更連穿搭功力都備受粉絲們肯定。（圖／摘自微博@袁姗姗）

袁姍姍再次透過日常穿搭展現強大「衣Q」，令粉絲們看了紛紛大讚：「腿子真白嫩」、「喜歡你」、「姍姍姐姐啊想見你」、「秋褲冷我都穿棉褲」、「寶貝好漂亮」、「你也太能發自拍了」等。