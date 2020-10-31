innisfree一年一度的綠色聖誕限量商品又來囉！今年以「禮物嘉年華」為主題，與美國洛杉磯藝術家Steven Harrington攜手打造2020綠色聖誕限定系列。

在年末與家人朋友相聚的時光，傳遞幸福與喜悅的禮物更是不可或缺！今年的綠色聖誕限定系列，整體包裝利用繽紛色彩及鮮明的風格設計，來增添歡樂的節慶氛圍，推出保養系列的明星商品加大容量與超值優惠組合，以及限量香氛和彩妝。讓我們一起共度幸福的聖誕假期，為彼此獻上最暖心的祝福。

2020綠色聖誕瘋玩假期焦糖眼彩盤NT880。（圖／邱映慈攝影、品牌提供）

瘋玩假期焦糖眼彩盤妝容示範。（圖／邱映慈攝影）

innisfree綠色聖誕長期致力於公益，自2014年加入台灣市場起，即與公益慈善單位同心協力幫助弱勢團體，合作對象遍及2015年的兒童福利聯盟、2016年的雅文兒童聽語文教基金會、2017年的台灣世界展望會，以及2018年的中華民國兒童慈善協會。2019年起，innisfree與伊甸基金會進行長期合作，幫助發展遲緩的兒童們。只要購買innisfree的綠色聖誕系列商品，今年也同樣會將其中部分收益捐贈至伊甸基金會，期望這些兒童能夠擁有健全快樂的生活與發展。

2020綠色聖誕濟州香氛護手霜限量組NT420，12/1開賣。（圖／邱映慈攝影）

2020綠色聖誕糖果蠟筆唇膏NT280，MODEL示範色為#2 CHILI BLING 澄果香檳。（圖／邱映慈攝影）

innisfree台灣全體辦公室員工於今(2020)年10月14日前往伊甸基隆市身心障礙福利服務中心，了解發展遲緩兒童及其家庭的心路歷程，並進行志工服務。除了陪伴小朋友們上課外，也帶了聖誕帶動唱歌曲及禮物到現場一起同樂，共度溫馨時光，一起創作出三款明信片。只要購買innisfree的綠色聖誕系列商品，即會隨機贈送一款明信片，利用手寫文字將您的溫暖傳遞出去！