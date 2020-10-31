天文罕見現象「藍月」即將在今晚登場，藍月有兩個意義，一個是字面上的意思「藍色月亮」，另一個是「一個月中的第二個滿月」，因為今年10/1適逢中秋節滿月，而10/31又剛好遇上農曆9/15滿月，因此造成此現象。

2020年在天文方面出現許多特別現象，像是今年6/21造成一波「賞日」風潮的日環食，下次在台灣看到日環食要等到2215年；號稱21世紀最亮彗星NEOWISE，於7/22、23離地球最近，下次再造訪地球將是6,800年後；還有8/16小行星2020 QG飛過地球上空，是目前觀察到通過地球上空距離最近的行星；最後就是今晚萬聖節的藍月，大家可抓緊機會欣賞。

從字面上看，藍月是藍色的月亮，這現象十分罕見，通常是因為大氣層中的塵埃或煙霧造成，不一定要是滿月，只是月亮看起來會呈現藍色。1883年印尼曾發生火山爆發，有近兩年時間月亮都呈現藍色；過去1950、1951年瑞典和加拿大的森林大火後也曾出現藍月現象。

藍月另一個意義就是「一個月中的第二個滿月」，而這也是目前最常見的說法，也因為這樣的現象不常見，因此「藍月」在西方也被比喻為不常發生的事件。