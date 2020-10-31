今年因為疫情關係，許多品牌紛紛推出線上購物旗艦店，討論度、人氣都超高的NARS終於將於11/5推出線上旗艦店，讓你逛街買美妝沒有時間限制，另外還推出開幕優惠，NARS鐵粉一定不能錯過！

「NARS 黑潮」將於11/5盛大啟動官方線上旗艦店，開幕期間獨家優惠四重奏，趁現在將明星商品放入購物車，立即擁有線上獨家好禮！

1.官網限定：購買任一限量新品雲霧唇誘搭配任一明星單品，即贈「NARS雲霧包」。

購買任一限量新品雲霧唇誘搭配任一明星單品，即贈「NARS雲霧包」。（圖／邱映慈攝影）

2.9折免運：11月全站不限金額免運費，首購輸入優惠碼「WELCOME」，再享9折優惠。

3.經典高潮：下單滿額NT2,500 即可獲得NARS迷你高潮腮紅 #ORGASM。

4.黑潮快閃：11月5日開幕當天快閃優惠，不限金額消費輸入優惠碼「黑潮來襲」，即贈品牌獨家禮。

限量唇彩「雲霧唇誘」色號 #PIN UP。（圖／邱映慈攝影）

NARS於10月底全新上市的限量唇彩「雲霧唇誘」採用「雲霧漂染持色科技」，打造超乎想像的極輕、極霧、極保濕，乳霜質地，蘊含「極柔霧保濕微分子」，打造完美柔焦唇。獨家「絲絨訂製斜角刷頭」設計，輕刷貼膚不顯紋，無敵持色一整天，趁官網上線搭配其他NARS好物一起購買就能獲得「NARS雲霧包」，輸入優惠碼還能打9折，快趁這次開幕優惠把喜歡的顏色打包帶回家！