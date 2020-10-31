日系質感美妝品牌RMK今年的聖誕彩妝即將在明天上市，這次的聖誕限量系列和日本漫畫家櫻澤惠理香合作，櫻澤惠理香特別擅長描繪女性內心細膩感受的漫畫和插畫，本次限量系列靈感來自於女性的蛻變，使用紅色唇彩、點綴雪白珠光，瞬間看到鏡中不一樣的自己！

「RMK假日紅妝限量款」是今年聖誕限量的彩妝組合，匯集各種魅惑華麗的紅，包含口紅、指彩、唇蜜，是一款能讓自己瞬間蛻變的紅妝彩妝組。此外，假日紅妝限量款組合中才擁有的「亮采凍」和結合眼線液、睫毛膏的「雙頭限量筆」，一組就能妝點出與以往不同的自己，散發出性感兼具大人系魅力的嬌紅妝容。

RMK假日紅妝限量款NT3300。（圖／邱映慈攝影） Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

RMK經典輕潤口紅(亮采) #EX-02 Spell On Me。（圖／邱映慈攝影）

「RMK精巧底妝限量款」則是聖誕限量底妝組合，匯集隔離霜、2款粉底、打亮、蜜粉，還有入手底妝組才能擁有的「3D凝霜粉餅」與「透光遮瑕筆」的限定色號，完美的底妝更襯托出節日的氣氛，呈現由內而外自然透出閃耀亮澤的妝容。

RMK精巧底妝限量款NT3300。（圖／邱映慈攝影） Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

另外預告12/1即將上市的「RMK謎紅雙效唇采」，是一款結合霧面唇彩和唇蜜的唇彩筆；霧面唇彩具有乳霜狀的質感，柔潤的融於雙唇展現濃郁鮮麗的發色，疊擦上性感氣息的唇蜜，打造出晶瑩透亮的紅唇，讓唇妝綻放水晶般光澤。