台灣彩妝品牌FreshO2研究女孩在眼線所有在意的問題，以更簡單就能上手的流暢性和持久性為目標，推出「簡單描2.0超持久精細眼線液筆」，讓畫眼線變成超簡單的事情！

FreshO2彙整數百則網路討論、歸類網友們的回饋，不間斷的檢討與修正、調整，將眼線液筆全面升級，強調「極細、持久、速乾、流暢、飽和」，並針對大家不斷敲碗所推出暖棕完美新色「#柔魅棕」，搭配經典原色「#超漆黑」，讓眼神可柔可剛，24小時深邃立體，簡單一筆勾勒完美眼型！

暖棕完美新色「#柔魅棕」。（圖／品牌提供）

「簡單描2.0超持久精細眼線液筆」極細筆尖搭載特調角度毛筆頭，彈性毛質打造零阻力絲滑筆觸，讓你恣意描繪各種線條；獨家防水防油持久配方，避免因汗水及油脂所造成的脫妝，全天候抗暈染不掉色；飽和鎖色膠體描繪後速乾不沾眼皮，濃烈飽和色彩，讓眼神持久深邃、乾淨不回沾；添加玻尿酸保濕因子，上妝同時呵護眼部肌膚，一筆滑順出水流暢不間斷，自由變換勾勒角度。

一筆滑順出水流暢不間斷，自由變換勾勒角度。（圖／品牌提供）

FreshO2期望能顛覆開架侷限、創造專櫃質感，管身燙印低調奢華古銅金色，搭配5大專業升級版功效，就是想要成為女孩的眼妝必備好物。提升質感、降低售價，讓你用甜甜價簡單創造自信深邃眼眸！

▍活動

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★獎品內容 ｜ FreshO2限量化妝包*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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