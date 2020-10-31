年紀增長，如何抓住青春尾巴，是每一個愛美女性絕不錯過的必修課題，AVON雅芳聽到消費者的渴求，特別針對熟齡肌，推出奇肌之鑰極致賦活晚霜，結合強力肌膚抗老成分皇家根皮素精萃與解鎖嬰兒特彈肌秘密的獨家專利PROTINOL™（玻提諾），持續使用緊緻有感，讓肌膚有如絲緞般的緊、滑、嫩。

進入職場工作數年，累積了財富，但肌膚老化的問題也自然浮現，是時候該好好寵愛一下自己了。AVON雅芳針對熟齡肌膚對抗老化推出的奇肌之鑰極致賦活晚霜，以萃取自蘋果的皇家根皮素精萃，結合獨家專利PROTINOL™（玻提諾），助你找回年輕光采。根皮素(Phloretin) 主要萃取自蘋果和蘋果樹皮，富含異黃酮而廣泛被運用於保養品上，它能從內而外全面提升肌膚的膚質與健康，有效對抗肌膚老化問題。根皮素運用在肌膚保養上可發揮滑、緊、亮、嫩四大功效。

AVON雅芳奇肌之鑰極致賦活晚霜，它的根皮素成分運用在肌膚保養上可發揮滑、緊、亮、嫩四大功效。（圖／品牌提供）

除了根皮素，奇肌之鑰極致賦活晚霜中的另一項協助肌膚抗老利器則是由AVON雅芳全球護膚研發中心與英國曼徹斯特大學合作、首創的全球獨家專利成分PROTINOL™（玻提諾）。

彈力因子主要有兩種：彈力因子I與彈力因子III，彈力因子III的作用就像撐起肌膚彈力的彈簧，而彈力因子I則是穩固彈簧的彈力螺絲。嬰兒時期彈力因子I和III的比例相當，所以嬰兒的肌膚便顯得特別柔嫩澎彈。但隨年紀增長，且彈力因子III與彈力因子I的比例明顯失衡，也就是造成肌膚內的彈簧不穩固、螺絲也栓不緊，肌膚就會逐漸失去彈力、鬆弛和老化的紋路。

AVON雅芳的獨家專利PROTINOL™（玻提諾）鎖定肌膚老化問題，能鞏固彈力因子III，同時幫助維持現有彈力因子I與III的比例，如同彈簧與彈力螺絲缺一不可，穩固肌膚結構以使肌膚有感彈力緊實。

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★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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