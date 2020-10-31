在韓國，每逢佳節時刻，相傳浪漫初雪降臨之時，就會有美好的事發生！「在初雪時吿白，愛情就會實現」、「初雪時許願，願望會成真」、「情侶一起看到初雪，感情就能長久」，這些韓劇中常見的劇情，代表初雪對於韓國人特別而深刻的意義。

LANEIGE蘭芝2020聖誕系列 「Celebrate Holiday！」，以充滿美好聖誕氛圍的冰晶雪花鑲飾藝術設計，推出限量彩妝與保養禮盒，象徵佳節時親朋歡聚，對過去一年表達感恩、並對展新的一年充滿期待之意，傳達如同初雪代表的濃濃幸福感！ 蘭芝將充滿愛與喜悅的情意化為禮物，無論送情人、送自己、或姊妹交換禮物都非常適合，其中幾款限量禮盒還附有可吊掛緞帶，可掛於聖誕樹上作為吊飾，陪妳一起歡慶幸福喜悅的美好時光！

氣墊霸主蘭芝今年推出大勢底妝「NEO型塑霧感氣墊」，充滿未來感的造型和優異妝效都引發熱烈討論。重要的派對時刻，更需要NEO型塑霧感氣墊來打造持久無瑕霧光感底妝，零粉感的完美妝效來自輕盈仿真遮瑕技術，加上耐汗不脫妝科技讓妳Party整晚也不用擔心斑駁脫妝，重覆補妝也不結塊。聖誕節再加碼推出超級夢幻的冰雪藍限量版，搭配搶眼的霓光桃紅粉撲，根本就是超吸睛的時尚美妝配件！

NEO型塑霧感氣墊2020聖誕冰藍版NT1,400。（圖／品牌提供）

另外還有彩妝控必收的「2020晶燦耶誕六色眼影盤限量版」，小小一盒集結了霧面、光感、亮片3種質地，加上精選6種搭配性強、又別具特色的色彩，不僅彩妝新手可輕鬆駕馭，彩妝高手更能挑戰變化出多樣妝容！這款眼影盤不只能當做眼影，04 粉紅花園可營造出甜美的眼神，還可以當腮紅用，05雪花片片的金銀亮片色不僅能打亮眼部，也能使用於鎖骨等身體部位，讓雙眸和身體在派對中閃爍耀眼光芒！

2020晶燦耶誕六色眼影盤限量版NT1,200。（圖／品牌提供）

蘭芝人氣熱賣品「睡美人唇膜」也推出聖誕限量包裝，一組三入，包含檸檬、甜莓、葡萄三種口味，新加入的葡萄口味擦上瞬間就像吃了超可愛的小熊軟糖，讓雙唇像葡萄軟糖那樣甜蜜誘人！睡美人極萃滋養晚安唇膜，利用獨家包膜鎖水科技，長達八小時的鎖水修護，只要在睡前敷上一層，隔天醒來乾裂唇也能變柔嫩唇，同時讓唇紋不明顯，無論霧面唇膏或水感唇彩，全都完美呈現！