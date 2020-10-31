大陸女星柳岩以E級身材與絕美臉蛋走紅，是演藝圈內人氣頗高的性感女神，曾在2015年奪下美國電影網站TC Candler選出的「全球100張最美面孔」第89名。近日，她在個人微博上發出一系列藍色禮服寫真，以婀娜多姿的身材駕馭近期夯翻天的「純欲風」穿搭。

不論是皮膚狀態還是身材，柳岩向來保養得宜、曲線窈窕，完全看不出已經邁入39歲，在寫真中，她穿上一套天空藍色連衣裙，以合身卻不緊身的剪裁巧妙襯托出S曲線，正面則以V領露出恰到好處的事業線，讓飽滿曲線一覽無遺。

柳岩純欲風V領裙大秀好身材 39歲時髦穿搭超減齡（圖／摘自微博@柳岩）

當紅的純欲風指的是，帶點少女的青春清純感，更要有撩人的性感氣質，尤其柳岩天生皮膚白皙，搭配上凍齡的臉部五官，只化上淡妝也能完美呈現令人心動的造型，而在貼文中，柳岩則謙虛寫下：「藍胖藍胖的，有點想念長頭髮了！」

柳岩純欲風V領裙大秀好身材 39歲時髦穿搭超減齡（圖／摘自微博@柳岩）

在這組寫真中，身高164cm的柳岩幾乎完美展現了各個角度，零死角體態讓粉絲們看了大讚：「藍色服裝超顯白的，而且一點都不胖哦」、「這小細胳膊還說自己胖！！！ 」、「也想念柳姐姐的捲發發了」、「姐姐的穿搭好減齡」、「哇，是我最愛的人和最愛的顏色」等。