「台灣精品未來樂園」於今(31)日，首次於台北世貿中心一館打造為期兩天的大型品牌活動－，開放民眾兩天免費入場，首日開幕活動更高規格邀請新一代金曲獎歌后－魏如萱，擔任開幕嘉賓，演唱YouTube點擊次數破千萬的「你啊你啊」，清新唱腔擄獲現場民眾芳心，全場氣氛High到最高點！

「台灣精品未來樂園」入口未來隧道，映入眼簾的是以美式嘉年華風格所搭建的各大MIT主題展區！活動成功吸引超過40家合作夥伴共同與會，於三大產品體驗區展示百餘件新科技產品，其中「時尚嘉年華」充滿時下最潮的生活用品；「星際遨遊」臺灣資通訊科技將數位體驗大幅昇華；「衝鋒探險」則是為追逐刺激、喜歡Outdoor體驗的民眾量身打造。

以「創新臺灣，精采世界」為主軸，「台灣精品未來樂園」打造今年秋季最潮去處！結合三大主題產品體驗區，以及多場得獎品牌Roadshow，讓民眾實際體驗未來新生活。除各式產品外，更擺設巨型拍照裝置藝術，帶您搭上時光機穿梭至未來！(圖/品牌提供)

為創造2020年秋天最具話題性的品牌體驗活動，粉絲聲聲敲碗說想看的表演嘉賓更是星光熠熠！10月31日第一波名單由新一代金曲獎歌后－魏如萱揭開序幕，接續以臺灣另類電子搖滾樂團－眠腦，與復古流行樂團－East Wave東波，輪番上陣，帶領聽眾踏上視覺與聽覺的夢幻旅程。

11月1日第二波強大陣容則由臺灣獨立搖滾樂團－Hello Nico，及叛逆龐克風搖滾樂團－倒車入庫，接力演出。壓軸更邀請饒舌界OG－「軟嘴唇」蛋堡，到場超帥氣獻唱「家常音樂」！超強陣容各個獨具特色，真實與台灣精品的創新精神互相輝映，強調寶島涵蓋極其多元的真實力，原創風格表露無遺，就是要台灣製造！

活動現場打造巨型366 MR體驗牆，結合所有台灣精品創新質感選物，透過手機掃描QR Code讓民眾一指穿越時空，一窺未來新世界，從不同視角體驗無限可能。(圖/品牌提供)

除邀請華麗卡司輪番演出，「時尚么怪 GEMMA吳映潔」也驚喜現身直播！帶領線上的觀眾穿越時空，以呆萌魅力直播示範Vivitek 台達電子便攜式智能微投影、PAPER SHOOT 紙可拍、MOSA Soda Splash免插電氣泡飲料機、Bubblingplus 驚奇瓶。更搭配超萌限定Instagram濾鏡，在絢彩斑斕的光影中遊玩超炫打卡裝置以及網美拍照區，除了時尚據點，也現場直擊多家進駐樂園的特色美食餐車，帶領粉絲一睹樂園中的必遊攤位。兩日皆舉辦消費者體驗活動，首日免費提供萬聖節彩妝繪製服務，次日則由專業舞蹈老師帶領民眾參與限量報名的「精力動滋動」課程。活動玲瑯滿目，成為今年秋季最潮的品牌體驗活動。

為期兩天的「台灣精品未來樂園」提供現場免費索票，攜手20家贊助商，共高達27項特色產品，推出好禮多重抽的抽獎活動！其中包含Vivitek便攜式智能微投影機QUMI Z1V，讓生活中的每趟旅程都有聲有色；Vinaera Pro 電子醒酒器一鍵立即醒酒，輕鬆掌握紅酒巔峰口感；Bubblingplus驚奇瓶能夠改變任何飲品的口感、融合氣體及液體，一分鐘內提升飲品的層次，多項高質感MIT產品由幸運得主帶回家，從生活中的每個小細節豐富民眾的每一天。