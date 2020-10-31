南韓女星Jessica Jung潔西卡（鄭秀妍）以人氣女團「少女時代」出道，退出團體後則積極發展起個人事業，更自創Youtube頻道分享日常，演藝事業依舊經營得有聲有色。近日，她在社群網站分享自己打高爾夫球的美照，以短裙穿搭展現修長美腿，一發文就掀起一陣討論。

在寫真中，潔西卡紮起清爽馬尾，穿上一套白色合身長袖上衣，下半身則搭配黑色迷你裙，高腰的位置特別襯托出她的纖腰，零死角的腿長堪比7頭身，在陽光下，清秀側臉顯得更吸睛，光靠青春洋溢的穿搭就電翻廣大粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 28 日 下午 11:51 張貼

從潔西卡拍照的姿勢來看，可看得出來她拿起球桿的架勢滿分，更連好身材都藏不住，美照一曝光，果真吸引眾粉絲暴動，短短2天就吸引超過30萬人按讚，大家也紛紛留言：「冠軍」、「腿好長」、「好瘦」、「我的女神最美」、「唯一的皇后」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 下午 11:24 張貼

由少女時代出身的潔西卡，便以獨立歌手的身份繼續活躍演藝圈，還自創時尚品牌「BLANC & ECLARE」成為女企業家兼設計師，今年更跨界寫書成為作家，她火熱在本月推出自傳《Shine》，單飛後始終維持高人氣。