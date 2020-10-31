今年秋冬，Kent & Curwen邀請近來作品橫跨電視、電影的潛力新星「王可元」，以品牌好友身分演繹2020秋冬服飾，並將於10月30日起，於英國、中國、台灣、香港及澳門各官方數位平台釋出。

Kent & Curwen由 Eric Kent 與 Dorothy Curwen 於1926年創立，最早以領帶製品聞名，其後更成為倫敦頂級私人會所丶英國一流學府和英國軍隊的專屬領帶供應商。憑著Eric Kent 獨具見解的設計理念及勇於打破傳統著裝準則的精神，品牌開創並製作出史上第一款板球毛衣，之後更開始為好萊塢板球隊提供制服，從此，Kent & Curwen的板球毛衣超越運動領域，成為風靡全球的時尚風向指標，為品牌享譽全球奠定了堅實基礎。

潛力新星王可元以品牌好友之姿演繹秋冬服飾（圖／品牌提供）

時至今日，Kent & Curwen利用獨特風格及美學逐漸走入大眾視野，當中以玫瑰及經典三獅徽章最為人所知。除了展現 “以團隊為榮”的自豪和歸屬感，品牌亦注重自我個性的著裝風格，因此品牌創意總監Daniel Kearns圍繞著“團隊與制服”的核心概念，在傳統學院風和運動風的基調上，以不同的風格、輪廓和配色融入時下著裝風格。