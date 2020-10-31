致敬高級製錶領域的聲音之藝，積家推出 “The Sound Maker”年度主題，並特別委託瑞士當代藝術家Zimoun創作全新“聲音雕塑”（sound sculpture）作品，這件全新的藝術傑作將作為該主題一大亮點，於在今秋在中國首站展覽結束後，開啟環球巡展之旅。

積家通過藝術合作的方式拓展其創新與文化邊界，進一步擴大製錶工藝與藝術之間的對話。遵循“The Sound Maker”主題，積家大工坊選擇與這位通過作品研究並致敬自然之聲的藝術家開展合作。

積家揭幕瑞士知名藝術家ZIMOUN全新創作聲音雕塑作品（圖／品牌提供）

Zimoun在作品中運用簡單的原材料和經重新改造的工業部件，打造呈現複雜聲音和動態的精密裝置，重新定義關於雕塑、空間和時間的傳統理念。在探討其創作手法時，這位藝術家解釋道：“我之所以對聲音感興趣，不僅是因為聲音是空間的構成元素，還因為聲音存在於空間中並與之發生互動。我通過空間體驗、聲音探索、材料與空間，創作三維的聲音結構與認知。”

積家揭幕瑞士知名藝術家ZIMOUN全新創作聲音雕塑作品（圖／品牌提供）

Zimoun根據材料的動力學、運行狀況和共振特性來選擇材料，而不局限於引人注目的材質，這與積家製錶大師加工金屬原材料的方式有異曲同工之妙，更為大工坊與Zimoun之間的合作增添深層涵義。積家全球首席執行官Catherine Rénier女士表示：“我們非常榮幸與Zimoun合作。正如積家大工坊一樣，他運用精准工藝加工原材料，而他在金屬方面的專業知識和靈動創意，與積家製錶大師不謀而合，兩者均致力於尋求技術工藝與藝術美感之間的平衡。”

積家揭幕瑞士知名藝術家ZIMOUN全新創作聲音雕塑作品（圖／品牌提供）

Zimoun與製作鳴響腕錶機芯的製錶大師一樣，不斷創作充滿詩意與優雅的作品，在簡約中體現精密繁複，充滿妙趣又不失優雅。兩者的迷人魅力皆在於通過可見且具體的要素，一目了然地呈現聲音產生的過程，而與此同時，整體系統的複雜特性又使人無法輕易破解其中的奧秘。