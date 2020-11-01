周海媚是香港女演員，知名作品有《倚天屠龍記》、《武媚娘傳奇》等，今年53歲的他肌膚依然白皙細緻，原來周海媚是一個徹頭徹尾的保養控，無論是飲食或美容都有自己的秘訣，而且能持之以恆，難怪整個人的狀態完全看不出真實年齡！！

周海媚很喜歡煲湯，一年四季都會喝養生湯，而且在不同的季節會喝不同的湯。冬天即將到來，周海媚特別推薦養肝潤肺的湯品，天冷很多人容易咳嗽、感冒，推薦可以用梨子、蘋果加點淮山、枸杞、桂圓和豬肉煲湯，不但能養生又有美容效果。

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因為周海媚長期生活在北京，天氣比較乾燥，因此他保養最重視保溼，在開始護膚步驟之前周海媚提醒一定要先做好卸妝和清潔，因為帶妝睡覺真的很傷皮膚！周海媚保養第一步和卸妝最後一步其實是重疊的，在卸妝和洗臉後他會先全臉噴玫瑰花水，然後使用化妝棉擦拭全臉，可以先幫肌膚滋潤打底，又能擦除殘妝，特別推薦給常常化妝、而且妝比較濃的人。

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用玫瑰花水打底後，周海媚會接著使用精華液，他覺得這是保養中最關鍵的步驟，周海媚會選擇有保溼、抗氧化、提亮功能的精華，給肌膚足夠的營養和水份，毛孔也會看起來比較細緻，肌膚就會顯現光澤。接著使用乳液來鎖水，周海媚提醒應該隨時觀察肌膚狀況，若肌膚比較乾燥，可以把乳液換成更滋潤的乳霜，進一步加強保溼效果。許多人的保養最後一個步驟就停在這，但是周海媚會再加上生物肽水的步驟，這步驟對於抗老凍齡最有感，是周海媚保養的最後一個步驟，也是他保養護膚的重要秘訣。