南韓知名女星全智賢，雖近幾年都沒再推出過新作品，但廣告代言不斷，人氣也依然不減，過去曾多次被媒體爆出名下有多個不動產的她，其實在演藝圈中竟然還輸給這對「知名夫妻檔」。近日，韓國綜藝節目中並針對南韓演藝圈中的擁有不動產的藝人們進行富豪排行榜，而全智賢卻只在第三名而已。

南韓綜藝節目《全年LIVE》日前在節目中公開了「房產富豪明星排行榜」，除了近幾年在東南亞區擁有大批粉絲支持的張根碩，以550億韓元(約台幣13.9億元)的不動產身價獲得第五名外，2015因演出大陸電影《第三種愛情》與女神劉亦菲傳出戀情而再度爆紅的宋承憲，則是以692億韓元(約台幣17.5億元)拿下第四名。

韓星房產富豪榜曝光 「全智賢755億身價」竟輸給這對夫妻（圖／YOUTUBE）

名下房產已達到755億韓元(約台幣19億元)的「韓劇女神」全智賢，不久前才遭到媒體爆料多年前以「現金」340億韓元(約台幣8.5億元)購入的大樓如今已漲到465億韓元(約台幣11.7億元)，是個名副其實的富婆，卻還是只居於第三名。第二名則是由名下擁有4棟房產、1個洗車場，外加澳洲黃金海岸度假小屋的男星權相宇以782億韓元(約台幣19.7億元)拿下，愛家的他還以家人的名字及生日為大樓命名。

韓星房產富豪榜曝光 「全智賢755億身價」竟輸給這對夫妻（圖／YOUTUBE）

最後便是由南韓「最佳螢幕夫妻檔」金泰希、Rain以814億韓元(約台幣20.5億元)登上富豪榜第一名的寶座。節目中提到Rain在2018年以約169億韓元（約台幣4.2億元）購入的經紀公司所在大樓，經過重新裝潢後不僅曾拿下「最佳建築大獎」房價還一路上升至370億韓元（約台幣9.3億元），而他與金泰希名下還有梨泰院、漢南洞、驛三洞等4地的住宅大樓，加上金泰希去年以23億韓元(約台幣5800萬元)在美國購入的新房產，總價值便達到814億韓元，成為「韓星最富有夫妻檔」。

韓星房產富豪榜曝光 「全智賢755億身價」竟輸給這對夫妻（圖／YOUTUBE）