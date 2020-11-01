大陸知名男歌手李榮浩，昨晚(10/31)參加「1031超級秀」登台獻唱，當天所穿的oversize西裝外套將原本就有180cm的他硬生生被拍成了「55身」，連他自己看到了網友在網路上曝光的照片也忍不住自嘲，吸引粉絲熱烈討論。

由浙江衛視所播出的1031超級秀節目中，找來了劉宇寧、薛之謙、鞠婧禕、Angelababy等多位知名藝人登台演唱，其中唱作俱佳的李榮浩也受邀演出。未料，當天穿著米色oversize西裝外套搭配同色系寬版西裝褲的他，因外套太過大件加上拍攝角度，讓他在鏡頭上看起來矮了一大截，李榮浩自己看到影像忍不住截圖PO網吶喊「這角度還算是個人嗎 我的腿呢」，笑歪一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 这角度还算是个人吗 我腿呢 李荣浩（@lironghao85）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 8:31 張貼

老婆楊丞琳看到後也留言「180變150」，他則不好氣的回覆「130不能再多了」逗趣的互動再度引來網友熱烈討論。甚至有網友歪樓詢問「對不起，哥， 你的眼睛我也看不到呢」、「哥，你的眼睛呢」、「你只在乎腿，有考慮過眼睛的感受嗎」。

事實上，李榮浩過去也曾多次穿著寬鬆的上衣及西裝外套，沒想到這次卻因拍攝角度變成了「55身」，意外造成討論話題。