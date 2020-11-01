由女團2NE1出身的南韓29歲知名女歌手CL(李彩麟)，時隔10個月終於在10月29日一次推出2首新單曲《HWA》和《5STAR》，她還受邀登上《詹姆斯柯登深夜秀（The Late Late Show with James Corden）》當作她的回歸初舞台大秀歌唱實力與火辣身材。

CL去年11月與合作多年的YG娛樂合約到期後，便不再續約離開舊東家，隨即在年底發行《ONE AND ONLY》、《REWIND》、《DONE》、《PARADOX》等多首單曲，但並沒有正式對外宣傳，直到這次的專輯她才首次大規模上節目宣傳，但大家沒想到的是CL首次回歸舞台便登上英國知名主持人詹姆斯柯登(James Corden)的節目，而她華麗的穿搭也立刻吸引粉絲的目光。

在 Instagram 查看這則貼文 CL（@chaelincl）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 28 日 下午 6:57 張貼

CL接受採訪時，以一件黑色深U至肚臍的洋裝秀出飽滿好身材，表演開始後她便換上各種色彩的寬版墊肩外套搭配亮片高衩短褲，大秀腿部曲線與火辣腿根及屁股蛋；其中一套更直接黃袍加身讓她女王霸氣外洩。而這幾年，CL雖不斷遭到網友批評身材發福不少，不過CL依然以大膽又前衛的穿搭風格做自己、展現個性，受到粉絲讚賞。

CL「超深U領腿部全開」首舞台造型大秀火辣好身材（圖／YOUTUBE）

當天，她還上了網路節目《dingo freestyle》獻唱了9首經典夯曲，超強氣勢加上實力派唱腔，使粉絲忍不住大讚「聽女王唱歌實在太爽了」、「這才是實力派歌手」、「對我們來說CL身材從來不是重點，歌唱實力才是重點」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】