被封為「韓國元祖天后」之一的女星崔智友，以45歲的高齡於今年5月誕下女兒，產後才短短5個月便在近日宣告回歸，並「抱著娃娃」正式復工拍攝第一支保養品牌廣告，在公開的照片中她不僅身材已恢復，就連皮膚狀態也好到令網友驚嘆。

崔智友過去曾以《冬季戀歌》、《天國的階梯》在韓劇迷心中奠定女神地位，2018年低調與小9歲的IT社長結婚後，崔智友便開始放慢生活步調，僅接下實境綜藝節目《Coffee Friends》的主持邀請來專心備孕，幸運的她也終於在2019年順利懷上孩子，還在懷孕期間客串演出夯劇《愛的迫降》，超美狀態讓人絲毫看不出破綻。

而崔智友今年5月生下可愛的女兒後，她並沒有因此引退反而在產後5個月便復出接下保養品牌及營養品的代言廣告，在公開的影片及照片中，崔智友以驚人的速度，將身材恢復到未生前的狀態，皮膚及臉蛋也與從前一樣光滑細緻，即使手中抱著可愛的小寶寶，也依然散發女神魅力。

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網友看了紛紛大讚「女神怎麼比生前更美了」、「姊姊狀態太好了」、「身材恢復的好快」。