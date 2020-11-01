36歲知名女星楊丞琳近日除了即將發行數位單曲《LIKE A STAR》外，她也再度擔任服飾品牌的風格代言人，在個人社群平台上曬出一系列穿搭美照及運動內衣，大秀凹凸有致的好身材。

楊丞琳即將於11月5號推出全新數位專輯《LIKE A STAR》，並在今日(11/1)率先曝光專輯主打歌《像是一顆星星 LIKE A STAR》的MV。在MV中，她除了找來解散18年的「4 in Love」3位好姊妹外，還邀請當年綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》中十分照顧自己的兩位主持前輩吳宗憲與阿雅(柳翰雅)共同演出，與粉絲重溫出道將近20年的種種經歷，從舞者、歌手跨越到演員、主持人，成功成為一名全方位藝人。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 下午 9:09 張貼

除此之外，對穿搭風格也十分有自己一套的楊丞琳，近日再度擔任服飾品牌代言人，在IG上曬出多張形象照。只見照片中的她，剪了超逆齡的妹妹頭齊瀏海，搭配各種造型看起來如同少女般甜美俏皮；其中，她還穿著「中空」短版上衣搭配寬版牛仔長褲，辣秀結實的腹肌曲線。

令粉絲們看了忍不住留言「這幾套超級好看」、「根本就是少女」、「丞琳真的都不會老」、「腹肌線條練得真美」。