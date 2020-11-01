美國知名「話題製造女王」金·卡戴珊(Kim Kardashian)，與姊妹們一同拍攝實境節目《與卡戴珊一家人同行》後便人氣暴漲，除了奢華的私生活成為觀眾矚目的焦點外，火辣的身材與前衛的穿搭風格也經常成為討論話題。近日，她在個人社群平台上重溫「007經典畫面」，前凸後翹的身形令人看得直呼「太辣了」。

一向敢穿敢秀的金卡戴珊，日前帶著家中姊妹一起前往海邊度假並在IG上曬出一系列玩樂的照片，只見照片中的金卡戴珊雖穿著「死亡螢光綠」比基尼，但結實又火辣的葫蘆身形依然輕鬆駕馭這套泳裝；隨後她在曬出從海中走回岸邊的慢動作影片，宛如007系列電影中龐德女郎走上岸邊秀出性感曲線的經典畫面，吸引超過481.6萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 下午 12:57 張貼

網友更紛紛留言「40歲的身材竟比20歲的還要辣」、「一點都不像孩子的媽」、「身材真的不科學」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 下午 6:31 張貼

而今年剛過40歲生日的金卡戴珊，雖已是4個孩子的媽，但多年來她始終靠著運動及控制飲食將身材保持在最佳狀態，甚至出書教大家如何保養身材，而她的秘訣就是不喝酒、規律運動、均衡飲食、少糖少鹽、多補充蔬菜水果及高蛋白食物，才能維持完美體態。