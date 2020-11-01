購車需求百百種，有人喜愛藉豪華霸氣來彰顯身分，也有人覺得駕馭起來要虎虎生風才過癮；但更多人可能只是想在通勤的時刻擁有個人空間，在假日出遊、親友聚首時還能共享歡樂的旅程。近日TAIWAN SUZUKI發表IGNIS HYBRID，在靈巧車身下，搭載品牌最新的輕油電科技，本報近日搶先試駕，留下絕佳印象。

IGNIS為SUZUKI新世代戰略小車，結合掀背車功能與SUV車型的高頂設計，搭配靈活多變的座艙配置，2017年上市即獲得世界年度都會車TOP 3殊榮，更連續兩年獲得台灣車訊風雲獎「最佳進口都會車」的肯定。TAIWAN SUZUKI引進全新搭載HYBRID輕油電科技、DCBS煞車輔助系統，以及全新1.2L DUALJET輕量化引擎的IGNIS HYBRID，帶給台灣消費者全面進化的駕馭體驗。

IGNIS HYBRID車長3700mm，寬1660mm、高1650mm，軸距2435mm，帳面數字顯得狹窄，但實際試坐，以記者176 cm車高為例，可容4人舒適乘坐，且腿部、頭部空間仍有餘裕，車內5席座位都有專屬杯架，相當貼心，可6/4分離後座椅讓載物機能有更高變化，另外，原廠配置的多媒體系統不但支援Apple CarPlay、Android Auto，還有倒車顯影，還有超水準的聆聽品質。

IGNIS HYBRID採用結合ISG（Integrated Starter Generator）整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組的SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力，1.2L引擎最大動力輸出83ps/11kgm，不僅在減速時會回充電能，自動重啟時可降低振動噪音，在加速或爬坡等高負荷情況下，更可提供動力輔助，搭配使用模擬7速的CVT變速系統，可在方向盤操作升降檔位，創造出較為輕快的駕馭感受。

水平線條穿越儀表控台讓車室顯得大器。（陳大任攝）

多功能方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

排檔座造型很有機械感。（陳大任攝）

後門開度大、高座位設計，上下車方便。（陳大任攝）

行李廂容量260L，傾倒後座擴增至501L，蓋板下還有106L隱藏收納空間。（陳大任攝）

D柱上3道壓浪是IGNIS識別特徵。（陳大任攝）

LED 頭燈組與亮黑五輻梯型鋁圈。（陳大任攝）