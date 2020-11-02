張予曦是知名女演員，常在個人社群帳號分享美容秘訣，近日他公開了自己養成「不長痘膚質」的秘訣，因為他認為比起研究如何消痘，從根本調養膚質才是遠離痘痘的治本方法！

▍1.認真卸妝

每天張予曦一定會卸妝卸乾淨才去睡覺，近日喜愛用卸妝水，選擇卸妝品時，張予曦特別偏好卸妝力足夠一次徹底卸除眼唇和全臉的妝容的卸妝品，而且成份要溫和又有養膚效果，這樣的卸妝品特別適合懶人使用！

在 Instagram 查看這則貼文 张予曦 yci（@yciyciyci）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 上午 2:23 張貼

▍2.隨時備有痘痘貼

如果長了痘痘，張予曦會在妝前貼上痘痘貼，不僅可以隔離外界和彩妝的汙染，同時可以快速吸收痘痘的分泌物，痘痘非常快速就會消夏去！

在 Instagram 查看這則貼文 张予曦 yci（@yciyciyci）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 17 日 上午 2:57 張貼

▍3.選擇痘痘肌專用的粉底

張予曦覺得痘痘肌最好用含有礦物質的底妝產品，天然礦物質有抗發炎、殺菌的作用，張予曦在長痘痘的時候很愛用礦物粉底棒，兼顧遮瑕效果，也不會帶給痘肌太多負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 张予曦 yci（@yciyciyci）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 上午 3:55 張貼

▍4.定期除蟎

張予曦會定期用除蟎噴霧或除蟎專用儀器來清潔沙發、床單和家中角落，來預防蟎蟲對肌膚的傷害，不但對健康有幫助，也較不會引發痘痘。