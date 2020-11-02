26歲南韓女星裴秀智（Suzy）以清純五官和甜美笑容走紅，女團Miss A成員出身的她不僅能歌善舞，更連私下的穿搭功力都備受肯定，從她日常私服穿搭中可發現，簡約舒適的休閒風是她的最愛，尤其經典破表的帆布鞋更在近期火熱出現，快來看看秀智都怎麼搭配來找穿搭靈感吧！

被譽為「國民初戀」的秀智，近期火熱與南柱赫合作主演韓劇《Start-Up：我的新創時代》，她在劇中的氣勢穿搭相當圈粉，但其實私下的她不穿華服！從秀智日常分享在IG上的穿搭可發現，她可是Converse的愛好者，各種顏色的款式都曾出現過。

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近期秀智曝光一雙Converse Chuck Taylor 1970，她搶先穿上今年的大勢配色「芋香薰衣草紫」，搭配上黑白條紋內搭跟深色背心，不僅顏色超顯白，俏皮的高筒款式也襯托出她的零贅肉細腿，簡單好搭看起來超出眾。

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在另一套穿搭中，秀智則選穿秋冬感濃厚的「酒紅色」！搭配穿上卡其色風衣、天藍色牛仔褲，意外非常顯氣質又活潑，讓簡單的帆布鞋也能成為整體搭配的亮點，真的有夠時髦！