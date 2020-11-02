南韓39歲「戲劇女神」全智賢，時隔4年終於回歸小螢幕，除了正在與實力派男星朱智勛趕拍電視劇《智異山》外，兩人不久後也將投入Netflix所製作的原創韓劇《屍戰朝鮮：阿信前傳》中投入拍攝。雖這兩部戲預計將在明年才會播出，但網路上已掀起話題。另外，全智賢所代言的羽絨衣品牌廣告，也在近日公開。

在網路上釋出的形象大片中，全智賢一連換上多套羽絨衣為大家示範新一季秋通穿搭造型，除了運用長版羽絨大衣搭配連身短裙及雪紡紗不對稱開衩長裙來展現出層次感外，其中一套白色及腰的羽絨外套的造型中，全智賢只穿著「中空馬甲上衣」辣秀2胎後的真實身材，纖細蠻腰若隱若現，霸氣展現女神魅力，絲毫看不出已是兩個孩子的媽。

在 Instagram 查看這則貼文 네파（@nepaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 下午 10:25 張貼

百變又時尚的穿搭示範也讓人忘卻羽絨外套給人的厚重感，粉絲們看到後都忍不住大讚「只有女神可以超越女神」、「根本沒有什麼造型能難的了她」、「能把難搭的羽絨外套搭得這麼好看大概也只有她」。

在 Instagram 查看這則貼文 네파（@nepaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 下午 6:26 張貼

而全智賢過去曾以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等戲紅遍全亞洲，但在2018生下二寶後她便將生活重心轉往家庭與慈善事業，默默捐款幫助需要的人，直到今年才出現於韓劇《屍戰朝鮮(第二季)》的最後一集中，雖只現身短短5秒卻已造成熱議，如今正式在產後復出也格外令粉絲們期待。