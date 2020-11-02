由女團出身的南韓女星Krystal(鄭秀晶)，以清純的形象與冷傲的甜美外表電暈不少人，與姊姊Jessica(鄭秀妍)一同被媒體封為「南韓最美姊妹花」。近日，剛度過26歲生日的她工作滿檔，在個人社群平台上曬出為知名汽車所代言的廣告側拍照，休閒又性感的穿搭吸引粉絲的目光。

今年與舊東家SM娛樂的合約到期後，Krystal便投向「演員專門戶」H& entertainment的懷抱，成為知名演員鄭麗媛、孫淡妃、蘇怡賢、姜敏雅等人的小師妹。這個月Krystal還推出兩部作品，一部為電影《父親歸還》在劇中飾演未婚媽媽，另一部則是在電視劇《Search：非武裝救援》中飾演帥氣女軍官，多變的角色讓Krystal不被因此定型，也逐漸在戲劇圈中闖出名號。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL（@vousmevoyez）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 4:19 張貼

而經常通過IG與粉絲們互動的Krystal，近日曬出一系列廣告側拍穿搭，只見她穿著穿著黑色牌扣大衣，裡面搭配牛仔短裙及復古牛津鞋，外長內短的多層次搭配使整體造型看起來修長又隨性，下一張風一吹露出白皙長腿，立即吸引超過48.2萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL（@vousmevoyez）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 3:08 張貼

Krystal過去曾與f(x)其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中展現自然的演技而獲得好評。但隨著成員的合約紛紛到期出走，獨留在SM娛樂的Krystal也離開SM娛樂，想再看到她們合體演出應該十分困難。