34歲大陸女星楊冪從童星出道，靠著姣好臉蛋及纖瘦身材聞名，除了是演技備受肯定的陸劇女神，更靠超強時尚力晉升帶貨女王，縱使成為辣媽依舊是時尚指標。近日，她出席一千零一夜晚會，光是穿上一套黑色吊帶人魚裙現身就造成熱議，婀娜多姿的曲線一覽無遺，火辣辣展現巨星風範。

楊冪身上的這套黑色禮服十分顯身材，不僅剪裁合身，更以細吊帶巧妙加入貝殼杯型的胸部剪裁，讓酥胸弧度一秒被襯托，腰部則繫上垂吊式的細繩腰帶，以一整條金屬亮鑽點綴，不僅格外吸睛又霸氣，還能讓腰線更優美地被襯托出來，整體視覺看起來美艷奢靡，格外撩人。

楊冪吊帶人魚裙藏貝殼美胸小心機 亮鑽腰帶一秒襯托纖腰（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室 ）

早在活動舉辦前，楊冪就透過工作室公開曝光一系列「江邊寫真」，只見她慵懶地漫步江邊，一頭浪漫羊毛長捲髮被徐徐微風吹得更隨性，讓她精緻的五官及艷麗大紅唇若隱若現，搭配她氣勢逼人的惹火穿搭，宛如女神降臨。

楊冪吊帶人魚裙藏貝殼美胸小心機 亮鑽腰帶一秒襯托纖腰（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室 ）

楊冪一曝光立刻讓粉絲們看了如癡如醉，紛紛大讚：「太好看了」、「今天冪姐好美啊」、「捲髮好評，還有外景，啊啊啊，我又可以」、「這是仙女吧」、「楊冪偷我心啊」等，不過也有不少人表示，看膩楊冪總是以黑色造型現身，「我想看除黑白以外的裙子」、「禮服是跟黑色結緣了？？？禮服能不能多樣化啊」。