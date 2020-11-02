南韓「性感小野馬」泫雅，因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。但持續透過IG與粉絲互動的她，近日分享出多張「私服穿搭照」，大方秀出修長美腿。

一向敢穿敢秀、穿搭十分有自己風格的泫雅，在公開的照片中，她穿著白色寬版不對稱T桖，內搭灰色長袖與黑色袖套，下半身則是搭配超短褲裙與白色蕾絲絲襪，由下往上的拍攝角度將泫雅的一雙長腿拍得更加修長。

而原本看起來十分有個性的多層次的穿搭方式，卻因泫雅搭配的粉色小包而被中和掉，加上不久前才減掉的妹妹頭瀏海，整體造型顯得俏皮可愛又不失女人味，成功吸引粉絲們目光。

泫雅2011年從女團4Minute單飛發行個人專輯《Bubble Pop!》後人氣直衝天際，但2018年因認愛小兩歲男星金曉鐘（Dawn）而遭到公司雙雙開除，後來加入PSY創立的公司「P NATION」後，她更是愛得大方不時在IG上放閃，也同時公開了憂鬱症、恐慌症及「迷走神經性昏厥」等病情，目前雖還在治療中也沒有回歸的計畫，但人氣依舊不滅。