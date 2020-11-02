29歲大陸女星鄭爽過去以電視劇《微微一笑很傾城》、《一起來看流星雨》走紅，更擁有愛笑的眼睛配上甜甜奶音，深受大票粉絲喜愛。近期她積極發展個人事業，更火熱跨足電商界開直播，堪稱演藝圈女商人。近日，鄭爽出席江蘇衛視舉辦的一千零一夜晚會，她身穿一套蝴蝶結造型的裙裝，完美展現出青春魅力。

在參加活動時，鄭爽穿上蓬蓬袖白色上衣，在剪裁上採用收腰設計，很適合腰部曲線纖細的她，一穿立刻襯托出水蛇腰，為了完整整體造型，她更配戴上銀色的閃亮頭飾，瞬間成為小公主，仙氣逼人又高級。

29歲鄭爽的蝴蝶結裙撞色穿搭 展現逆齡甜美少女風（圖／摘自微博@郑爽吧）

在百搭白色上衣之下，鄭爽在下身選擇清新色調的短裙，分別是粉橘跟粉綠的撞色設計，更點綴成超大的蝴蝶結，時尚的甜美感瞬間變得強烈，再次刷新粉絲們對她的印象，她的穿搭很適合熱愛可愛少女風穿搭的女孩們參考。

29歲鄭爽的蝴蝶結裙撞色穿搭 展現逆齡甜美少女風（圖／摘自微博@郑爽吧）

鄭爽清麗容顏一曝光立刻讓粉絲們看了紛紛狂告白：「爽妹子好美」、「漂亮姐姐」、「人美歌甜的小仙女」、「你長成這樣，讓我想到了愛情的模樣！ 」、「春風十里不如你，燃起我青春年華的全是你！」、「這腿還有誰？」等。