有「最辣小三」之稱的英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而聞名。不久前宣布懷孕的她，依舊不改火辣的穿搭風格，近日出現在紐約街頭時，不僅一身勁裝，襯衫的扣子也直接敞開秀出孕肚，引起網友熱烈討論。

艾蜜莉瑞特考斯基6天前於IG上宣布懷孕後，隨即曬出「一絲不掛」的自拍照，大方向網友展現懷孕後性感的體態，並在文章中表示「自己還在適應懷孕後身體帶來的變化，但也對於長在肚子裡的”那個人”感到十分好奇」，優雅又曼妙曲線吸引超過293.4萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily Ratajkowski（@emrata）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 下午 12:03 張貼

而穿著風格一向大膽、前衛的艾蜜莉瑞特考斯基，近日被人拍到現身紐約街頭，只見她穿著一件米色大衣搭配白襯衫、低腰牛仔褲與及膝高跟長靴，一般人顯得厚重的多層次穿搭，艾蜜莉卻將襯衫大開不忘展示20週的孕肚，以長靴完美化解比例問題，儼然是位時尚辣媽吸引路人的目光。

網友看到照片後紛紛留言「性感辣媽這樣不冷嗎？」、「挺有個性的穿搭」、「自信又性感」。