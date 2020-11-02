年末將迎接平安夜、聖誕節、跨年等節日，朋友們也有更多機會聚在一起，無論是派對或交換禮物，都是聯絡感情和互相給予祝福最好的時機。在這個年末歡慶時刻，資生堂國際櫃特別推出限量銀座慶典限定系列，限量包裝特別跨界與藝術家館鼻則孝合作，將傳統日本千年工藝與當代藝術融合，透過大膽色彩與和式圖騰，細細感受源於日本千百年優雅藝術風采。

限量銀座慶典限定系列最引人注目的就是資生堂小紅瓶限定包裝，每7.1秒賣出一瓶的小紅瓶，是業界首創能夠提升肌膚防禦力的肌底修護精華。資生堂藉由獨創賦活肌底防禦科技™ ImuGeneration Technology™，同時全新添加具有卓越免疫力的靈芝萃取精華和具有強韌生命力的鳶尾花根萃取精華，只要一滴，就能修護穩定肌膚，養出看得見、摸得到的煥采澎彈美肌，皮膚細緻得宛若天生！

限量銀座慶典限定版小紅瓶、引釉眼彩筆。（圖／邱映慈攝影）

引釉眼彩筆集結眼影、眼線、眉彩三合一功能於一身，一抹更是輕如羽毛，飽和滑順均勻，更可混合玩色，創造霧面電力眼眸，可長效持色12小時，抗汗水、超顯色、不飛粉。全新銀座慶典限量三色，將燈火通明的銀座慶典幻化為化為真實，金屬細緻光澤，讓女性每一次回眸，都是自信閃耀。內含削筆器與暈色海綿，可單獨描繪，更能疊擦，凸顯大膽顯色的色彩衝擊！

MODEL示範全新銀座慶典限量三色。（圖／邱映慈攝影）

銀座慶典限定系列還推出迷你版唇膏禮盒，內含3支迷你摩霧唇膏，可隨身攜帶的小巧尺寸，創新的質地打造豐富飽滿的色調，服貼雙唇創造出極緻輕盈的粉霧色彩時尚。有別一般霧面唇彩，給予雙脣極致潤澤、超舒適的妝容感受；獨家特殊時尚唇膏切面，更讓唇膏控能夠輕易上手，一抹就能打造摩登極霧美唇。內含亞洲熱銷斷貨色，包含「505偷窺狂熱、508小露香肩、516異國戀情」，無論是單擦或疊擦，都能夠呈現時髦又減齡的美麗唇妝。

MODEL示範迷你摩霧唇膏 #505偷窺狂熱，本次迷你版唇膏禮盒中三色皆為熱賣色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看限量銀座慶典限定系列保養、彩妝超美！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得引釉眼彩筆*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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