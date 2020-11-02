28歲大陸女星迪麗熱巴以來自新疆的異域高顏值稱霸演藝圈，與古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭一起被封為「新疆4美」，混血感的深邃五官配上168cm身高，是許多粉絲心中的女神。近日，她火熱現身一千零一夜晚會，不僅開金口獻唱，更以一套絕美公主風禮服搶下全場目光。

迪麗熱巴以一套仙氣十足的灰色紗裙出場，正面以V領剪裁搭配落肩袖，以交叉的布料呈現出透膚感，完美釋放她的女人味，一轉身還有露背小心機，大氣的寬版腰帶設計讓淺色布料不顯臃腫感，塑造出高級的巨星氣場，連白滑美背都一次襯托，整體視覺看起來就是甜美的真人版公主！

迪麗熱巴V領落肩裙藏心機 一轉身白滑美背辣翻（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

在髮型上，迪麗熱巴留著招牌的溫柔捲髮，並俏皮戴上閃亮亮的鑽石皇冠，增加造型的層次感，也有修飾頭型的功用，看起來圓潤蓬鬆，連粉絲們看了都紛紛大讚：「就是在逃公主本人沒錯吧」、「公主今晚絕美」、「迪麗熱巴這個造型真是絕了」、「被我們小仙女美到了」、「好甜」、「有人沒被迷倒？」等。

迪麗熱巴V領落肩裙藏心機 一轉身白滑美背辣翻（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴在2015年加入夯劇《克拉戀人》出演高雯一角，完美表現霸道的角色而引發關注，後續更在古裝劇《三生三世十里桃花》扮演「小鳳九」紅遍亞洲，是演技與美貌兼具的新一代女神。