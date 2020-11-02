眼妝加上睫毛膏的步驟不但能放大雙眼，看起來也更有神，但如果用到「雞肋」睫毛膏，不但會讓睫毛下垂，達不到卷翹效果，甚至造成暈染，形成可怕的熊貓眼。網友於知名美妝討論版PTT MakeUp詢問大家「回購最多次的開架睫毛膏」，獲得超過100則以上的推文留言，最多人無限回購的品牌支持率竟然高達50%！

▍第四名：canmake睫毛復活液 11票

這款睫毛膏可以單用，也可以在其他睫毛膏之後疊擦，可防止暈染，維持卷翹，許多喜歡自然妝感的人會單用，就能打造出根根分明又自然的妝感。網友表示「不管用哪家都暈，用canmake才乖乖」、「canmake挺翹一整天」。

在 Instagram 查看這則貼文 BOU EKI（@bouekihk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 上午 4:00 張貼

▍第三名：fasio睫毛膏 13票

fasio隨著在多間藥妝店撤櫃，討論聲量似乎有下降，但是仍擁有一票鐵粉，網友們表示「以前買了好多支，現在買不到」、「今年都不能去日本補貨好痛苦」、「手上剩最後一支已拆封焦慮中」。

在 Instagram 查看這則貼文 FASIO (ファシオ)（@fasio.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 1:00 張貼

▍第二名：1028飛激長瞬翹防水睫毛膏 15票

台灣品牌1028的睫毛膏也獲得許多人的擁護，特色是小刷頭能處理眼頭眼尾細節，特殊纖維一刷增加睫毛長度，使上下睫毛超細長根根分明整天翹俏。有兩位網友表示原本是kissme睫毛膏信徒，結果用了1028就回不去了！

在 Instagram 查看這則貼文 1028 時尚彩妝（@1028_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 5:54 張貼

▍第一名：kissme睫毛膏 49票

發文者表示自己就是kissme睫毛膏的愛用者，沒想到推文引出一票同好！許多人都是靠蓋子款式來分辨纖長、濃密款，兩款都擁有各自擁護者，網友們分享「kissme沒有變心過」、「唯一用過不暈的睫毛膏就這牌」、「用無數支了」、「雖然很膩但真的只有它不暈」，得票率近50％，顯示出這款睫毛膏的高人氣！