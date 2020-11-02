從2015至今，全球含膠原蛋白的食品飲料與保健食品的相關新品呈現快速上升趨勢，而除了在保健食品中的應用持續增長，在日常食品的出現頻率也越來越高，具有穩定肌膚健康的膠原蛋白儼然成為時下最熱門的養顏話題。

膠原蛋白是一種蛋白質，由甘胺酸、脯胺酸、羥脯胺酸三種氨基酸所組成，而人體的組成有60%至70%是蛋白質，蛋白質中有25%至35%為膠原蛋白，而特別在皮膚就有70%是膠原蛋白所組成，是含量最多的部位；膠原蛋白能將水分保留於皮膚，提供肌膚保濕、維持彈性的作用；不過由於過了25歲後，製造膠原蛋白能力下降且消耗速度加快，所以隨著年紀持續增長與壓力下，就容易使皮膚失去彈性與支撐力，老化狀況也接踵而來，因此營養師簡蕙琦表示：選擇適度的補充膠原蛋白，有幫助維持肌膚的彈潤。

現代人注重膚質與快速保養，帶動膠原蛋白食品市場，而膠原蛋白飲究竟該怎麼挑？營養師簡蕙琦提醒有3大重點：選擇來源安全的國際大廠、攝取好吸收的膠原蛋白、補充關鍵植化素，就能協助調理肌膚。

由於進入秋冬季節轉換，隨著溫度及濕度降低，便容易讓肌膚水分及油脂分泌減少而變得乾燥不亮澤，這時除了保養品跟著換季外，在日常飲食中適時增加補充品也是維持肌膚亮澤的關鍵！全新上市的「好膠潤膠原彈力飲」，所使用的成份橫跨日本、美國、台灣、中國、歐盟達34個專利品項，採用來自德國百年大廠品牌GELITA膠原蛋白，每瓶含有膠原蛋白6000mg，採用水解二胜肽符合人體好吸收的特性，一瓶熱量不到50卡，天天補充也沒負擔，不含膽固醇、色素與防腐劑，另添加多項營養素，協助肌膚保有彈潤Q感。

營養師簡蕙琦和安納爵好膠潤膠原彈力飲。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/11/12

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