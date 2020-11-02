38歲大陸女星萬茜以姣好五官配上166cm身高聞名，她靠著電影《軍中樂園》奪下第51屆台灣金馬獎最佳女配角獎，先前更登上真人女團節目《乘風破浪的姐姐》，在舞台上火熱展現能演能唱跳的能力，讓人驚嘆她多才多藝的一面。
近日，萬茜的工作室在微博上公開一組秋日寫真，寫真中，萬茜搶先穿上來自 JACQUES WEI 2021年的春夏新夾克，內搭Alessandra rich襯衫，以一身全白套裝登場，搭配 Sergio Rossi 高跟鞋，整體視覺清爽又兼具氣勢感。
由於上半身是寬大版型的淺色西裝，容易讓身材顯得臃腫，因此萬茜特別在下半身則巧妙選擇 The Attico 半身裙，以高腰穿法拉出腰線，加上裙擺處有著開衩，用輕微的露肌感展現纖細美腿，以迷人曲線展現魅力。
在飾品方面，萬茜挑選超顯氣質的 Le Fame 珍珠項鍊，搭配 House of Willow 金色耳環，份量感十足直接點亮整體穿搭，廣大粉絲們看了全被美暈，紛紛大讚：「又帥又美，你是怎麼做到的」、「和萬老闆一起感受秋日美麗」、「萬茜姐姐走花路」、「新鮮姐姐太美了」、「我覺得世界上所有的褒義詞都適合你」、「乾乾淨淨，太夢幻了」等。
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