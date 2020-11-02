源於1735年，BLANCPAIN以超過285年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌，並秉持「創新即傳統」的核心精神，堅持製作機械錶的信仰，將極盡複雜的設計理念和製錶文化，靠製錶名匠薪火相傳、延續世代，一再超越極致巔峰，成為高級製錶領域先驅。所有機芯生產、複雜功能和超凡工藝都完全獨立完成，高貴卻低調的優雅姿態，豎立錶界藝術標竿指標。

BLANCPAIN即將以新面貌再譽歸台，於11月16日至11月18日在BLANCPAIN台北101專賣店舉辦「BLANCPAIN Métiers d'Art 台北101全球獨家訂製腕錶展」。現場將展出多款首次來台的殿堂級經典工藝腕錶，完美呈現品牌頂尖工藝師的崇高技法和豐富風格的極致創作。

台北101全球獨家訂製腕錶展登場 曝光首次來台的殿堂級經典工藝（圖／品牌提供）

延續一貫低調氣質，BLANCPAIN不用奢華珠寶裝飾外觀，而是將超凡工藝融入Métiers d'Art大藝術家系列錶款中，以獨特裝飾與雕刻工藝賦予每只手工腕錶專屬生命力。將製錶時的專業技術發揮至藝術工藝上，堅持培育自家腕錶技師，多年來造就許多優秀人才，如錶廠的頂級雕刻技師－Ms. Marie-Laure早已在2012年獲得法國工藝的最高榮譽「法國最佳手工藝技師」（Meilleur Ouvrierde de France）的殊榮。

台北101全球獨家訂製腕錶展登場 曝光首次來台的殿堂級經典工藝（圖／品牌提供）

Métiers d'Art大藝術家系列為琺瑯彩繪、大馬士革鑲金、赤銅、備長炭四大工藝，後三項更為BLANCPAIN獨有技術。大藝術家工坊在瑞士錶廠中是極為罕見的，它聚集著一群無論在藝術形式或工藝技能方面都出類拔萃的藝術巨匠，為品牌創作了各種傑作，充分賦予工藝師製錶的創作自由，共同呈現無價的藝術之作。

台北101全球獨家訂製腕錶展登場 曝光首次來台的殿堂級經典工藝（圖／品牌提供）