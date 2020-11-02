G-SHOCK推出首款「替換式錶圈/錶帶組」DWE-5600CC，選用經典方型錶款5600系列，套組內含替換式錶帶三款與錶圈二款，自由組合隨意搭配，創造全新配戴體驗。

DWE-5600CC內部採用碳纖維核心防護構造，維持既有的耐衝擊構造機能，錶帶加上快拆滑桿設計，便於拆卸外亦能減少手錶掉落時對錶殼的衝擊，過往錶圈都採用螺絲固定於外殼上，本次採用全新設計的四個碳纖維材質卡榫勾環固定，讓使用者輕輕鬆鬆即可替換錶帶與錶圈。

超潮「電路板」也可以驚喜變身改裝 多元風格一錶搞定（圖／品牌提供）

整體以PCB印刷電路板的防焊綠漆為設計概念，將5600系列中實際使用的電路板設計移轉印刷至錶帶與錶殼，打造出充滿科技感的電路板迷彩外觀，金色的電路板圖樣與錶帶扣環相互呼應，錶盤亦採用相同設計概念的電路板，而背蓋亦刻印有電路板圖樣。

超潮「電路板」也可以驚喜變身改裝 多元風格一錶搞定（圖／品牌提供）

附贈兩組配件為霧面黑色樹脂錶殼與錶帶，在錶帶上印上3229字樣，涵義為5600系列錶款機芯號碼，而另一組則為反光材質的帆布錶帶，印有黑白雙色的電路板圖樣設計。錶盒外觀亦採用電路板圖樣設計，以延續整體設計感。