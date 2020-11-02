香緹卡鑽石精萃氣墊粉餅，4300元。（香緹卡提供）

蘭芝NEO型塑霧感氣墊耶誕冰藍版，1400元。（蘭芝提供）

韓系氣墊妝容風靡亞洲，到了冬季更添保養成分的底妝受消費者青睞，韓國影帝劉亞仁曾演出《辣手神探》、《芝加哥打字機》等作品，被網友讚譽演技好到令人討厭！他近期作品《收屍人》更首度挑戰無台詞展現大勢演技，坦言僅能用表情與眼神等動作來演出，難度更高，每個肢體語言、臉部表情、眼神細節都要到位，臉部表情的細節更是演員最重要的細節，代言韓國香緹卡「鑽石精萃氣墊粉餅」後，上鏡妝容更受影迷注目。

劉亞仁表示，他非常重視肌膚水潤感跟氣色，每個護膚步驟都要一步一步的仔細到位，上妝前或下戲時他會用「五月玫瑰花妍露」，拍攝時需要長時間帶妝，會使用輕盈的「鑽石精萃氣墊粉餅」，上妝同時保養，更重要的是鑽石精萃氣墊粉餅也特別加入慈善系列，喚醒人們對生態重視。

蘭芝耶誕系列 「Celebrate Holiday！」以冰晶雪花鑲飾藝術設計推出限量彩妝與保養禮盒，最受消費者歡迎的「NEO型塑霧感氣墊」也祭出耶誕冰藍限量款，滿額贈更精心從韓國空運來台「豹豹姊妹AirPods限量保護套」作為期間限定滿額贈，在官網與商城同步推出。 精品彩妝還有紀梵希發表「高級訂製恆久氣墊粉餅」，滿足打底、補妝、提亮、潤色等底妝需求。