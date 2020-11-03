張韶涵分享自己一直很喜歡使用有香氣的保養品，近期在化妝師好友的推坑下愛上了花精保養，使用下來覺得不但能消除疲勞，還能在妝前消水腫，整個人明顯縮小一圈！

張韶涵分享花精使用的方式很多種，可以均勻於掌心後覆蓋在需要保養的部位，或是搭配按摩油和按摩手勢，也可以用嗅吸的方法來達到放鬆效果。張韶涵特別喜歡在化妝前使用花精，可以改善眼睛裡的血絲，或是可以消除水腫，搭配臉部按摩、或是單純嗅吸都有效果，

在 Instagram 查看這則貼文 張韶涵 Angela Chang（@angela_zhangshaohan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 11月 月 1 日 上午 1:22 張貼

張韶涵在推薦前特別說明自己真的不是「花精專家」，只是之前化妝師朋友推薦，加上自己搭配按摩手勢，真的感受到對於消水腫和消除疲勞很有感。張韶涵在工作太久、太累的時候，會使用放鬆專用的花精，均勻於手掌後放在身體容易緊張的地方，像是肩頸連接處，或是想要消水腫的地方，例如輪廓線上，張韶涵表示接觸花精的地方會稍微發紅，會感覺血液循環變快，紅紅的地方也不用擔心，一下就消掉了，過一下就能感受到身體放鬆，較不會這麼緊繃，非常舒服。

在 Instagram 查看這則貼文 張韶涵 Angela Chang（@angela_zhangshaohan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 12:09 張貼

張韶涵還從化妝師那拿到一罐提神用的花精，如果太早起來要上妝，眼睛看起來無神又疲倦，想要放鬆眼睛周圍時就可以使用，先放一些在掌心，然後手掌輕輕覆蓋雙眼，眼睛可以睜開感受花精，就會有快速清醒的感覺，好像滴了冰涼的眼藥水，張韶涵還豪爽的表示「總之是很爽」很推薦給大家。

在 Instagram 查看這則貼文 張韶涵 Angela Chang（@angela_zhangshaohan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 上午 2:43 張貼

張韶涵會隨身攜帶小罐分裝的按摩油，上妝前習慣在保養最後一個步驟擦一些油，同時會加一些花精，會搭配一些喜歡的味道，按在覺得需要變比較小的地方，張韶涵覺得非常快速可以看到小臉效果，一下子整個人縮小一點，讓他在工作前迅速恢復為比較好的狀態。