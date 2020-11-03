身為「日劇女神」之一的日本知名女星北川景子，9月7號由官方宣布生下女兒，但沒想到她才生完短短2個月，便在近日現身電影記者會，一身黑色西裝造型帥氣出場，大秀驚人的「產後身材」，令粉絲們直呼「太不科學了」。

過去曾以《月之戀人》、《HERO2》、《房仲女王》等夯劇而聞名的北川景子，2016年與樂團BREAKERZ主唱Daigo結婚後依然持續拍戲，工作邀約不斷，直到去年才開始減少工作量並與老公「積極做人」，她還因此剪去留了多年的長髮，沒想到才過沒多久便傳出懷孕的好消息。

如今誕下寶貝女兒後，北川景子也沒有像其他女星一樣休息半年至一年，反而在生產完2個月後便復出，為自己與男星綾野剛所主演的電影《Dr. Death的遺產－BLACK FILE》出席記者會，在劇中飾演刑警的她將與搭檔會有多場精彩的對手戲，令粉絲們相當期待。而在記者會現場，北川景子穿著一件秋冬必備的絨毛西裝外套內搭白色襯衫與黑色喇叭西裝褲，配上黑色的高跟鞋，整體造型看起來幹練又帥氣，纖細的四肢也絲毫看不出她才剛生完小孩。

在接受採訪時，北川景子透露這兩個月為了趕緊恢復身材，除了戒掉最愛的糖果及甜食外，幾乎天天都去走路並積極訓練鬆垮的腹部才逐漸回到以前的狀態。事後，網路上再度曬出當天兩人在後台的合影，雖北川景子依舊穿著黑色的西裝大衣，但絕佳的好氣色及身材還是引起網友的熱烈討論。