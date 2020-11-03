南韓人氣女團體(G)I-DLE，於8月3日發行新單曲《DUMDi DUMDi》後人氣再度暴漲，宣傳行程排滿滿。身為隊長兼主唱的田小娟(전소연)，近日前往電視台參加節目錄影時的造型，也被媒體們捕捉到，大膽的「絲巾外穿」造型瞬間成為焦點。

只見照片中的她為了這次的回歸造型特別剪了俏麗短髮，髮色也染成金色，使原本就精緻的臉蛋看起來更加小巧立體；而當天她的造型，則是將絲巾對折加上繩子便成了繞頸削肩中空上衣，大秀結實的川字腹肌，搭配迷彩長褲及馬丁靴，看起來相當帥氣，大膽的穿搭方式也立刻引起粉絲的熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 (ɢ)ɪ-ᴅʟᴇ sᴏʏᴇᴏɴ전소연田小娟香港首站（@soyeon.hk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 11月 月 1 日 上午 1:16 張貼

不過這也不是她第一次因為造型成為焦點，過去她就曾多次以多變的勁裝吸引目光，加上她在參加綜藝節目時，大方展現率真又自然的個性，引來不少死忠粉絲追隨。

在 Instagram 查看這則貼文 👑(G)I-DLE 𝗦𝗼𝘆𝗲𝗼𝗻 𝘧𝘢𝘯𝘱𝘢𝘨𝘦🌻（@soyeonislove）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 7:24 張貼

而(G)I-DLE 8月份推出的新單曲《DUMDi DUMDi》，重節拍的輕快曲風受到廣大粉絲的喜愛，推出短短幾天MV便一舉突破7000萬人次觀賞，登上音樂下載排行榜的前幾名，前景一片看好。