南韓大勢女團BLACKPINK於10月1日發行全新單曲《Lovesick Girls》後再度暴紅，不僅一推出就登上各國音樂下載排行榜前幾名，MV也在短短一個月內突破2億人次點閱，可見她們的超高人氣。而近期都忙著宣傳新歌的她們，也不忘在IG上分享舞台造型，其中人氣成員Jisoo便在社群平台上曬出造型側拍，一雙大長腿立即吸引目光。

在公開的照片中，Jisoo穿著咖啡色斜肩平口上衣搭配皮革腰封與黑色短褲，腳上踩著每個女孩秋冬必備的過膝長靴，雖然她所穿的靴子長度似乎已包住整個大腿，但前高後低的高筒設計加上10cm高的跟，讓原本只有162cm的她看起來有170cm般的修長。

Jisoo還在文章中提到「我最愛的lovesick girls」，立即吸引超過444.9萬人按讚並紛紛留言「你才是我們的最愛」、「妳愛的我們也愛」、「女神身材太好了」、「姊姊用腿殺人了」。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO🤍（@sooyaaa__）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 8:41 張貼

接下來，Jisoo除了忙著跑宣傳行程外，也將投入電視劇《雪滴花》的拍攝工作，令粉絲們相當期待她在戲劇上的表現。